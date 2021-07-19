Слідчі ДБР подали запит щодо документів НСТУ

У мовника обіцяють надати папери після ухвали суду, однак поки ситуацію вважають дивною

До НСТУ надійшов запит ДБР щодо надання копій угод про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з 2017 по 2019 роки включно

До НСТУ надійшов запит ДБР щодо надання копій угод про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з 2017 по 2019 роки включно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький.

Він назвав ситуацію дивною, бо мовляв, вказані питання були вже предметом дослідження у кримінальному провадженні, що розслідувалося ДБР роки два тому

«За три роки Суспільне уклало понад 5000 господарських договорів та додаткових угод (це понад 100 тисяч друкованих аркушів!). Всі – відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Скільки людиногодин піде на опрацювання всіх запитуваних документів?

У запиті не вказано, яке відношення до кримінального провадження має НСТУ, і яке значення для справи має затребувана слідчим інформація, тому НСТУ фізично не може задовольнити запит.

Запевняємо, ми прозора компанія і готові надати всі документи слідчим ДБР, щойно буде відповідна ухвала суду.

А поки це все виглядає дуже дивно», – зауважив голова правління НСТУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «UA: Перший» є каналом для старшої аудиторії. Жодна програма не затягне на нього 15-20 річну людину. Про це новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповідав в інтерв’ю «Главкому».

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