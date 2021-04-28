Степанов прокоментував можливість своєї відставки

Максим Степанов перебуває на посаді міністра охорони здоров'я України з 30 березня 2020 року

Глава МОЗ зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки.

В ефірі телеканалу «Наш» Степанов зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року

Міністр наголосив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час «бореться з пандемією і коронавірусом».

«Щодо моєї відставки. Це вже продовжується більше, ніж пів року (чутки про відставку, – ред.).. Що можна зробити?», – заявив Степанов.

Також у «Слузі народу» кажуть, що найближчим часом Степанова у відставку не відправлять. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук назвала розмови про скору відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова «кулуарними чутками».