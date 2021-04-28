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    Степанов прокоментував можливість своєї відставки

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    Максим Степанов перебуває на посаді міністра охорони здоров'я України з 30 березня 2020 року - Степанов прокоментував можливість своєї відставки

    Максим Степанов перебуває на посаді міністра охорони здоров'я України з 30 березня 2020 року

    Фото: 24 канал

    Глава МОЗ зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки.

    В ефірі телеканалу «Наш» Степанов зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року

    Міністр наголосив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час «бореться з пандемією і коронавірусом».

    «Щодо моєї відставки. Це вже продовжується більше, ніж пів року (чутки про відставку, – ред.).. Що можна зробити?», – заявив Степанов.

    Також у «Слузі народу» кажуть, що найближчим часом Степанова у відставку не відправлять. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук назвала розмови про скору відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова «кулуарними чутками».

    Як повідомлялось, 27 квітня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Верховна Рада планує найближчим часом відправити у відставку Степанова.

    Нагадаємо, в Україні багато людей незадоволені діяльністю міністра охорони здоров'я, зокрема темпами вакцинації. Так, станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб, що є одним з найнижчих показників у світі.

    Також стало відомо, що в Україні 28 квітня працюватимуть 2127 пунктів щеплення від Covid-19. Їх відкривають при медзакладах, пункти облаштовані відповідно до вимог інфекційного контролю.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр відставка політика Максим Степанов
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