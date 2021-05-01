«Природна реакція». Міністр юстиції прокоментував відставку наглядової ради «Нафтогазу»

На думку міністра юстиції Дениса Малюськи, очікувати іншої реакції від наглядової ради було б складно

«Реакція наглядової ради є природна – їхню роботу визнали незадовільною», – зазначив Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що при звільненні Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» не було порушення закону. Він також відреагував на рішення членів наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подати у відставку.

«Фінансовий план «Нафтогазу» передбачав 11 млрд грн прибутку в 2020 році, а ми отримали 19 млрд грн збитку. Зараз чимало людей говорять про порушення закону чи маніпулюванням законом. Цього не було ніколи… Є закон про акціонерні товариства, який говорить, що це (звільнення голови правління – ред.) дійсно виключна компетенція наглядової ради. Але є закон про управління об’єктами державної власності, стаття 5 якого говорить, що для підприємств, які знаходяться в управлінні Кабінету Міністрів, – звільнення і призначення це компетенція Кабінету Міністрів… Подивіться навіть звіт «Нафтогазу» за 2020 рік, сторінка 74, де сам «Нафтогаз» звертає на це увагу, що протиріччя у законодавстві щодо компетенції наглядової ради звільняти чи не звільняти голову правління, треба врегулювати на законодавчому рівні. Сам «Нафтогаз» у 2020 році це визнавав», – розповів очільник Мін'юсту в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера»,

За його словами, «було прийнято рішення щодо якого в експертів юридичних немає претензій».

«Є нюанси з приводу того, чи відповідає це кращим корпоративним практикам. Перепрошую, якщо є фінансовий звіт, щодо якого потрібно прийняти рішення у встановлений законом дедлайн - фінансовий звіт було подано за два дні до цього дедлайну. За результатами цього фінансового звіту Кабмін прийняв рішення про незадовільну роботу і правління, і наглядової ради. Реакція наглядової ради є природна – їхню роботу визнали незадовільною», – зазначив Малюська.

Він додав, що очікувати іншої реакції від наглядової ради було б складно: «Ще раз. Є державна компанія, є Кабінет Міністрів, який зобов’язаний забезпечити інтереси платників податків і план передбачав прибуток і дивіденди, які мали надійти в державний бюджет. Все дуже просто».

Водночас глава Мінюсту відзначив, що «внесок пана Андрія Коболєва у розвиток «Нафтогазу» є беззаперечним».

«Він чимало років працював головою правління цієї компанії, і там було багато досягнень. Але у головного тренера команди може бути чимало чемпіонських звань команди, але якщо команда починає програвати, на певному етапі тренера потрібно міняти. Це рішення, яке прийняв уряд. При цьому, знову ж таки, як представник уряду, хочу подякувати пану Андрію. У нього було чимало здобутків, але «Платон мій друг, але істина дорожча». У цьому випадку є збитки, уряд має контролювати компанію і приймати рішення за наслідками такої діяльності», – підсумував міністр.

Як відомо, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подають у відставку.

Нагадаємо, ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Напередодні США озвучили жорстку заяву щодо кадрових змін у керівництві «Нафтогазу».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

Кабмін у свою чергу заявив, що «держкомпанії належать державі».

Джерело: Укрінформ