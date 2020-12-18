«Слуги народу» збирають підписи для проведення позачергового засідання
Ініціатори позачергового засідання хочуть розглянути питання про ФОПи і євробляхерів
У Верховній Раді України депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання для вирішення ситуації з ФОПами та євробляхерами. Про це повідомив ініціатор процедури народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.
Качура закликав підприємців змусити депутатів-мажоритарників підписати документ.
«Ще поки збираємо підписи. Зараз їх уже близько сотні. Ініціаторами збору виступили я й колега з фракції («Слуга народу» ─ ред.) Олександр Дубінський та інші депутати. Навряд чи вдасться це зробити. А тому я закликаю всіх ФОПів знайти своїх депутатів-мажоритарників і примусити їх підписати лист про проведення позачергового засідання. Адже це необхідно всім. Необхідно розглянути три законопроєкти про ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про «євро бляхи», ─ заявив нардеп.
Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.
Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.
Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.
Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.
Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.
Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.
16 грудня, у другий день протестів підприємців у Києві між правоохоронцями та мітингувальниками знову сталися сутички.