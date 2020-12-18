«Слуги народу» збирають підписи для проведення позачергового засідання

Ініціатори позачергового засідання хочуть розглянути питання про ФОПи і євробляхерів

У Верховній Раді України депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання для вирішення ситуації з ФОПами та євробляхерами. Про це повідомив ініціатор процедури народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

Качура закликав підприємців змусити депутатів-мажоритарників підписати документ.

«Ще поки збираємо підписи. Зараз їх уже близько сотні. Ініціаторами збору виступили я й колега з фракції («Слуга народу» ─ ред.) Олександр Дубінський та інші депутати. Навряд чи вдасться це зробити. А тому я закликаю всіх ФОПів знайти своїх депутатів-мажоритарників і примусити їх підписати лист про проведення позачергового засідання. Адже це необхідно всім. Необхідно розглянути три законопроєкти про ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про «євро бляхи», ─ заявив нардеп.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.

16 грудня, у другий день протестів підприємців у Києві між правоохоронцями та мітингувальниками знову сталися сутички.

Читайте також: