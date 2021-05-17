Зеленський скликав ще одне засідання Ради

На позачерговому засіданні нардепи розглянуть 10 законів – так звані «макрофін» і МВФ

Верховна Рада планує провести позачергове засідання у четвер за ініціативою президента Володимира Зеленського. Про це сказав глава фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу.

Арахамія пояснив, що розглядатимуться питання з приводу отримання грошей від Євросоюзу і МВФ.

«У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання – ред.). До неї увійдуть 10 законів – так звані «макрофін» і МВФ», – повідомив Арахамія після засідання фракції.

Він уточнив, що планується «в першому читанні все пройти, половину – у другому, і все, що ми залишимо на потім, буде на першому тижні червня».

Також Арахамія додав, що у п'ятницю, 21 травня, нардепи зможуть розглянути нову редакцію законопроєкту про проведення у відповідність із Конституцією закону Про Національне антикорупційне бюро України.

Раніше стало відомо, що Рада переходить в турбо-режим заради траншів МВФ. До завершення п'ятої сесії парламенту нинішнього скликання залишилося п'ять пленарних тижнів, за які планують встигнути прийняти ряд важливих рішень.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може проголосувати за відставку трьох міністрів уже завтра, 18 травня.

Депутатська фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади міністра інфраструктури України, міністра економіки та міністра охорони здоров'я.

Двоє урядовців написали заяви власноруч – це міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко.

А от крісло під очільником МОЗу захиталось після подання прем'єра Дениса Шмигаля. Він просить парламентарів звільнити Максима Степанова. Керівнику Міністерства охорони здоров'я закидають провал вакцинації від коронавірусу. Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований.

Через соцмережі поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.

«Степанов добровільно не йде з посади, тому буде інша процедура – спочатку звільнення, подання від фракції, подання на Голову Верховної Ради, потім голосування. В четвер, 20 травня, ми очікуємо призначення всіх трьох міністрів«, – заявив Давид Арахамія.

Фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади міністрів:

Олександра Кубракова — на посаду міністра інфраструктури;

Олексія Любченка — на посаду міністра економіки-першого віце-прем'єр-міністра;

Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров'я

Увечері 14 травня стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Ввечері 14 травня також стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.

Джерело: Кореспондент.net