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Мінлива хмарність та спека до +35°C: проноз погоди на 23 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Мінлива хмарність та спека до +35°C: проноз погоди на 23 серпня
Юлія Хоменко, glavcom.ua

Дощі будуть лише на Сході

Українців чекає день з мінливою хмарністю, переважно без опадів. Лише на сході, Дніпропетровщині та Запоріжжі можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3-8 м/с. Про це  інформує Укргідрометцентр.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується 12-17° тепла, вдень повітря прогріється до 23-28°. На решті території країни нічна температура буде вищою – 17-22°, а денна сягне 29-34°. У деяких районах можлива сильна спека до 35°.

Мінлива хмарність та спека до +35°C: проноз погоди на 23 серпня фото 1


У Київській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-28°. У Києві вночі прогнозується 15-17° тепла, вдень – 25-27°.

Нагадаємо, 23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр

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