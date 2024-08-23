Мінлива хмарність та спека до +35°C: проноз погоди на 23 серпня

Дощі будуть лише на Сході

Українців чекає день з мінливою хмарністю, переважно без опадів. Лише на сході, Дніпропетровщині та Запоріжжі можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3-8 м/с. Про це інформує Укргідрометцентр.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується 12-17° тепла, вдень повітря прогріється до 23-28°. На решті території країни нічна температура буде вищою – 17-22°, а денна сягне 29-34°. У деяких районах можлива сильна спека до 35°.



У Київській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-28°. У Києві вночі прогнозується 15-17° тепла, вдень – 25-27°.

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