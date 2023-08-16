Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень

Триває 539-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав сім ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні нашою протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники  продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Від ворожих артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Як повідомлялося, російські загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил з метою блокування й подальшого захоплення Куп'янська.

 

Теги: Костянтинівка наступ ворог свято населення місто інфраструктура Херсон Авдіївка Миколаїв Генштаб Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото наслідків удару по Миколаєву
Атака на Одесу та Миколаїв, умови Путіна для відновлення «зернової угоди»: головне за ніч
20 липня, 07:24
24 липня віряни вшановують пам'ять княгині Ольги
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:23
Як відзначив секретар РНБО, спроби Росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни
Данілов пообіцяв Росії неприємні сюрпризи після атак по півдню України
20 липня, 17:06
Унаслідок вибухів у Миколаєві виникли пожежі
Удар по Миколаєву: кількість постраждалих значно зросла
20 липня, 06:38
Артилеристи і розвідники зірвали нічну атаку росіян на Бахмутському напрямку
ЗСУ зірвали плани росіян на Бахмутському напрямку (відео)
24 липня, 14:42
День державності доводить, що українців не зламати й утверджує зв’язок сучасного покоління з багатьма попередніми
День Української державності: чому свято нині важливе для українців
28 липня, 07:11
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника
30 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
6 серпня, 18:56
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
13 серпня, 09:46
Помер Віталій Кінц, який отримав поранення у Покровську
Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС
13 серпня, 12:03

Події в Україні

Які російські кораблі вже потопила Україна: експерт розповів у деталях
Які російські кораблі вже потопила Україна: експерт розповів у деталях
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі
Прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)
Прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)
У Дніпрі дерусифікувано ще понад 20 вулиць і провулків
У Дніпрі дерусифікувано ще понад 20 вулиць і провулків
Куп'янський напрямок: Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень
Куп'янський напрямок: Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
11K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
7895
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7596
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
7066
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
6968
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту