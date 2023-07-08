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«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні очікується сильний вітер та подекуди дощі
фото з відкритих джерел

Дощі з грозами очікуються 8 липня на Лівобережжі України

8 липня «спека втікатиме звідусіль», тому очікується доволі комфортна погода. Температура повітря впродовж дня в більшості областей України становитиме +23+28 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталя Діденко

«Лише завтра, в суботу, ще затримаються +30+32 градуси подекуди на сході та південному сході», – каже Діденко.

Дощі з грозами очікуються 8 липня на Лівобережжі України. 9 липня в більшості областей буде сухо. Лише на сході та в Криму очікуються локальні грозові дощі.

Діденко попереджає, що вихідними буде сильний вітер – пориви можуть досягати штормових значень.

У Києві субота та неділя очікуються переважно сонячними, з комфортною температурою повітря +23+26 градусів. Найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

Крім того, вихідні у столиці будуть вітряними, вітер – з півночі.

Нагадаємо, під вечір 7 липня столицю накрила потужна злива. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр. 

Також у ніч на 7 липня Львів накрила потужна злива. Через проливний дощ ускладнено рух транспорту на деяких вулицях. Серйозне підтоплення спостерігається в районі ринку «Нижній Шувар». Крім того, через дощ була підтоплена автостанція на Богдана Хмельницького.

Теги: прогноз погоди Львів спека повітря вітер погода

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