Відродження міст після війни: Кличко виступив на відкритті Lviv Urban Forum

Віталій Кличко: «Особлива увага – міжмуніципальному партнерству та обміну кращим досвідом і практиками»

Мер Києва Віталій Кличко виступив на відкритті Lviv Urban Forum, де обговорюють, як відновлювати українські міста після війни. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

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«Сьогодні першу половину дня – у Львові. Спілкуємося на Lviv Urban Forum. Архітектори, урбаністи, фахівці зі сталого розвитку міських територій з різних країн світу, науковці, представники міжнародних організацій, що допомагають українським містам, – зазначив мер Києва.

Як зазначив очільник столиці, мери та представники українських і європейських міст обговорюють, як відроджувати українські міста після війни. «Йдеться, зокрема, про трансформацію міського середовища за сучасними стандартами архітектури, інновацій, комфорту та інклюзивності. І особлива увага – міжмуніципальному партнерству та обміну кращим досвідом і практиками»,- написав Віталій Кличко.

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Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що в одному з укриттів у Дарницькому районі столиці, де вже практично завершився капітальний ремонт приміщення, встановлено систему автоматизованого відкриття дверей. Завдяки таким системам, укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.