Суд відклав обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Алєксєєву: причина

Слідчий суддя відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Алєксєєву на 3 липня 2023 року об 11:00

Личаківський районний суд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Алєксєєву на 3 липня через його неявку на засідання. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті суду.

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«У звʼязку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 3 липня 2023 року об 11:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

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Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алексєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук.

Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алексєєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.