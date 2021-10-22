«Де у вас туалет і покурить?». З'явилося відео Савченко у «Борисполі»

Під час бесіди з порушницею працівники були ввічливими та коректно виконали службу

Арешт до півроку може загрожувати Надії Савченко за використання підробного Covid-сертифікату.

Про те, що колишня народна депутатка та її родичка намагалися використати фальшивий сертифікат про вакцинацію, сьогодні повідомила національна поліція України.

Прикордонники аеропорту Бориспіль перевірили сертифікати та з'ясували, що у базі таких документів немає.

Під час бесіди з порушницею працівники були ввічливими та коректно виконали службу.

Раніше повідомлялося, що Савченко та її сестру зупинили в аеропорту «Бориспіль». У них виявили підроблені сертифікати про вакцинацію. Прикордонники аеропорту перевірили сертифікати та з'ясували, що у базі таких документів немає.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Савченко дорікнула владі примусовою вакцинацією і необхідністю пред’являти додаткові документи при перетині кордону.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ підрахувало кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

Нагадаємо, Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.

Раніше Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в Раду в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

Читайте також: