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    «Де у вас туалет і покурить?». З'явилося відео Савченко у «Борисполі»

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    З'явилося відео Надії Савченко з аеропорту - «Де у вас туалет і покурить?». З'явилося відео Савченко у «Борисполі»
    З'явилося відео Надії Савченко з аеропорту
    фото: скріншот відео

    Під час бесіди з порушницею працівники були ввічливими та коректно виконали службу

    Арешт до півроку може загрожувати Надії Савченко за використання підробного Covid-сертифікату.

    Про те, що колишня народна депутатка та її родичка намагалися використати фальшивий сертифікат про вакцинацію, сьогодні повідомила національна поліція України.

    Прикордонники аеропорту Бориспіль перевірили сертифікати та з'ясували, що у базі таких документів немає.

    Під час бесіди з порушницею працівники були ввічливими та коректно виконали службу.

    Раніше повідомлялося, що Савченко та її сестру зупинили в аеропорту «Бориспіль». У них виявили підроблені сертифікати про вакцинацію. Прикордонники аеропорту перевірили сертифікати та з'ясували, що у базі таких документів немає.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

    Савченко дорікнула владі примусовою вакцинацією і необхідністю пред’являти додаткові документи при перетині кордону.

    Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ підрахувало кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

    Нагадаємо, Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.

    Раніше Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

    Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в Раду в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

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    Теги: прикордонники Надія Савченко документи поліція вакцинація час
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    «Де у вас туалет і покурить?». З'явилося відео Савченко у «Борисполі»