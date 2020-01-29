Справа Шеремета: слідчі проситимуть продовжити строк досудового розслідування



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Термін досудового розслідування у справі спливає 12 лютого

Слідчі у справі вбивства журналіста Павла Шеремета проситимуть Офіс генерального прокурора продовжити терміни досудового слідства ще на чотири місяці — до червня 2020 року.

Такий документ для ознайомлення вручили трьом підозрюваним у справі та їхнім захисникам.

Про це у коментарі hromadske розповів прокурор у справі Сергій Зузак.

За його словами, сторона захисту може подати заперечення.

«Вони можуть подати заперечення впродовж 5 днів, які разом з клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання і заперечення та ухвалює рішення, чи продовжувати строк слідства, чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства», — зазначив Сергій Зузак.

Він додав, що строк досудового розслідування у справі спливає 12 лютого. Необхідність продовження строків досудового розслідування, за словами прокурора, обумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження ухвалювати рано.

«Для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі — експерименти, допити тощо», — сказав Зузак.

Водночас, адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош зазначив, що вже подав заперечення на клопотання слідчого.

«Продовження до 6 місяців незаконне, суперечить КПК. Слідчим необґрунтована необхідність такого продовження. Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 роки зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування. Тим більше, що вони тягнуть навмисне з проведенням слідчих дій», — сказав Добош.

Як відомо, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Також 23 січня суд відпустив під домашній арешт учасницю АТО Пуму.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.