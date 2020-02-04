Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Окуєвої



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Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін

Прокурор у суді наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, знищення речових доказів, тиску на інших фігурантів, адже на зброї знайшли ще дві ДНК

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у вбивстві учасниці війни на сході України у складі батальйону«Київ-2» Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Про це у понеділок повідомляє «Громадське».

«Захисники Ігоря Редькіна, які подали апеляцію, наголошували на необґрунтованості підозри, заявляли про відсутність доказів того, що експерт під час дослідження зброї мав доступ до ствольної коробки автомата», - йдеться у повідомленні.

За словами захисту, є сумніви того, що смертельні поранення Окуєвій були завдані саме зі зброї калібру 7,62. Також захист наголошував на міцних соціальних зв’язках підозрюваного та його поганому самопочутті.

Прокуратура просила долучити лист від Міграційної служби України про підроблений український паспорт підозрюваного. Суд відмовив у зв’язку з тим, що документи не надали суду першої інстанції.

Прокуратура просила залишити Редькіна під вартою. Прокурор Юлія Дядюк наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, знищення речових доказів, тиску на інших фігурантів, адже на зброї знайшли ще дві ДНК.

Як повідомлялось, у січні Святошинський райсуд Києва арештував на два місяці підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Нагадаємо, Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.