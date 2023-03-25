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Євросоюз наполягає на переговорах Сі Цзіньпіна із Зеленським – Financial Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Євросоюз наполягає на переговорах Сі Цзіньпіна із Зеленським – Financial Times
Сі Цзіньпін поговорив із Путіним, а тепер має побесідувати з Зеленським, вважають у ЄС
фото з відкритих джерел

ЄС хоче, щоб Сі розмовляв із Зеленським так само, як він спілкувався з Путіним

Європейський Союз підтримує переговори глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, один з чиновників ЄС заявив, що блок хоче, щоб Сі розмовляв із Зеленським так само, як він спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною», – наводить FT слова чиновника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести діалог.

Раніше на Банковій заявили, розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Пекіна.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

Теги: Сі Цзіньпін переговори Європейський союз президент Володимир Зеленський Китай

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