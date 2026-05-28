Чемпіонат Росії з греко-римської боротьби завершився скандалом

Борець греко-римського стилю Турпал-Алі Ісаєв був позбавлений срібної медалі чемпіонату Росії та дискваліфікований за використання ненормативної лексики. Як інформує «Главком», про це повідомляє прес-служба Федерації спортивної боротьби Росії.

Ісаєв виступав у ваговій категорії до 72 кг. Срібним призером після перегляду підсумків став Гарік Гюлумян, бронзовими – Каміль Ахметвалєєв та Гаджимурад Байтуллаєв.

Чемпіонат Росії з греко-римської боротьби проходить у Суздалі 26-28 травня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.