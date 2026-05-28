Борець втратив срібло чемпіонату Росії з боротьби, бо матюкався під час змагань
Чемпіонат Росії з греко-римської боротьби завершився скандалом
Борець греко-римського стилю Турпал-Алі Ісаєв був позбавлений срібної медалі чемпіонату Росії та дискваліфікований за використання ненормативної лексики. Як інформує «Главком», про це повідомляє прес-служба Федерації спортивної боротьби Росії.
Ісаєв виступав у ваговій категорії до 72 кг. Срібним призером після перегляду підсумків став Гарік Гюлумян, бронзовими – Каміль Ахметвалєєв та Гаджимурад Байтуллаєв.
Чемпіонат Росії з греко-римської боротьби проходить у Суздалі 26-28 травня 2026 року.
