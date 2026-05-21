Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас

Глава російського МЗС заявив, що Москва нібито може захопити Донецьку область, однак «не хоче завдавати надмірної шкоди територіям»

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров спробував виправдати провальні зусилля окупаційної армії захопити Донецьку область. Зокрема, він заявив, що Москва не захоплює Донбас, бо нібито не хоче завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть «росіяни». Відповідну заяву російський дипломат зробив в інтервʼю Shanghai Media Group, повідомляє «Главком».

«Ми послідовно вирішуємо завдання спеціальної військової операції. Путін не раз говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосувати, тому що не хочемо завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть в основному наші люди, яких нацисти намагаються придушити», – цинічно сказав він.

Водночас міністр похвалився, що за 2026 рік російські загарбники нібито захопили близько 80 українських населених пунктів, зокрема 35 – протягом березня та квітня. За його словами, «процес триває».

Варто зазначити, що відповідну заяву глава МЗС РФ зробив у межах візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Як відомо, у середу, 20 травня 2026 року, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані.

До слова, російський диктатор Путін не зміг домовитися з Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту до Пекіна, що, за словами експерта Андрія Коваленка, свідчить про небажання КНР поспішати з новими масштабними енергетичними проєктами та збереження залежної позиції Москви.

Як повідомлялося, Росія дедалі більше виснажується у війні проти України, а нові тенденції на фронті свідчать про стратегічні проблеми Кремля. Як пише CNN, диктатор Володимир Путін розраховував, що 2026 рік стане переломним для російської армії, однак цього не сталося.