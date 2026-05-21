Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас
Дипломат зробив курйозну заяву про те, що на Донеччині мешкають «росіяни»
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Глава російського МЗС заявив, що Москва нібито може захопити Донецьку область, однак «не хоче завдавати надмірної шкоди територіям»

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров спробував виправдати провальні зусилля окупаційної армії захопити Донецьку область. Зокрема, він заявив, що Москва не захоплює Донбас, бо нібито не хоче завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть «росіяни». Відповідну заяву російський дипломат зробив в інтервʼю Shanghai Media Group, повідомляє «Главком».

«Ми послідовно вирішуємо завдання спеціальної військової операції. Путін не раз говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосувати, тому що не хочемо завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть в основному наші люди, яких нацисти намагаються придушити», – цинічно сказав він.

Водночас міністр похвалився, що за 2026 рік російські загарбники нібито захопили близько 80 українських населених пунктів, зокрема 35 – протягом березня та квітня. За його словами, «процес триває».

Варто зазначити, що відповідну заяву глава МЗС РФ зробив у межах візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Як відомо, у середу, 20 травня 2026 року, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані.

До слова, російський диктатор Путін не зміг домовитися з Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту до Пекіна, що, за словами експерта Андрія Коваленка, свідчить про небажання КНР поспішати з новими масштабними енергетичними проєктами та збереження залежної позиції Москви.

Як повідомлялося, Росія дедалі більше виснажується у війні проти України, а нові тенденції на фронті свідчать про стратегічні проблеми Кремля. Як пише CNN, диктатор Володимир Путін розраховував, що 2026 рік стане переломним для російської армії, однак цього не сталося.

Читайте також:

Теги: Китай Донбас окупація Сергій Лавров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вже фінансово не тягне цю війну
Іранська пастка. Як війна на Близькому Сході добиває економіку Росії
15 травня, 16:01
Останній раз Трамп та Сі зустрічалися у кінці жовтня 2025 року
Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
12 травня, 10:15
У Пекіні це рішення назвали таким, що суперечить домовленостям між Китаєм та ЄС
Китай вимагає від ЄС виключити свої компанії з 20-го пакету санкцій
26 квiтня, 08:32
Китай заборонив своїм компаніям дотримуватися нафтових санкцій США
Китай заборонив своїм компаніям дотримуватися нафтових санкцій США
2 травня, 23:16
Речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня сказав, що Китай підтримав ініціативу України щодо припинення вогню
Китай відреагував на нову пропозицію України про перемир’я
6 травня, 14:57
Раніше Міністерство торгівлі Китаю наказало компаніям ігнорувати санкції США
Китай таємно наказав банкам призупинити кредитування підсанкційних НПЗ
7 травня, 04:57
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
13 травня, 05:48
Американський президент запросив Сі Цзіньпіна до Вашингтона
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
Сі Цзіньпін особисто показав Трампу одну з найзакритіших локацій Пекіна
Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
15 травня, 13:53

Політика

Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян
Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян
Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас
Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас
Сизранський НПЗ спалахнув після атаки дронів
Сизранський НПЗ спалахнув після атаки дронів
Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа
NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа

Новини

Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua