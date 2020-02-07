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    Понад 1,6 тисяч людей вже одужали після зараження коронавірусом

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    Понад 1,6 тисяч людей вже одужали після зараження коронавірусом

    Найбільша кількість видужалих – у Китаї

    Кількість людей, що вилікувались від китайського коронавірусу, зросла до 1605. Про це свідчать дані сервісу з відстеження поширення коронавірусу Центру системних досліджень Університету Джона Хопкінса.

    Згідно з картою відстеження коронавірусу, від смертельної хвороби вилікувалось 1605 людей. Найбільша кількість видужалих – у Китаї. Зокрема, у провінції Хубей вже одужало 828 людей, при цьому померло – 618, а кількість хворих становить 22 тис. 112 людей.

    На другому місці за кількістю тих, хто вилікувався – провінція Хунан, де одужало вже 104 людини. Ще 100 людей вилікувалось від коронавірусу в провінції Чжецзян.

    Також повідомляється, що дві людини одужали в Австралії, одна у Японії, одна у Макао, одна в Південній Кореї та одна у В’єтнамі.

    Нагадаємо, на круїзному лайнері біля берегів Японії виявили вже 61 хворого на коронавірус.

    Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

    До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

    До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

    Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

    Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

    здоров'я Китай хвороби вірус ВООЗ
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