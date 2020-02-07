Понад 1,6 тисяч людей вже одужали після зараження коронавірусом



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Найбільша кількість видужалих – у Китаї

Кількість людей, що вилікувались від китайського коронавірусу, зросла до 1605. Про це свідчать дані сервісу з відстеження поширення коронавірусу Центру системних досліджень Університету Джона Хопкінса.

Згідно з картою відстеження коронавірусу, від смертельної хвороби вилікувалось 1605 людей. Найбільша кількість видужалих – у Китаї. Зокрема, у провінції Хубей вже одужало 828 людей, при цьому померло – 618, а кількість хворих становить 22 тис. 112 людей.

На другому місці за кількістю тих, хто вилікувався – провінція Хунан, де одужало вже 104 людини. Ще 100 людей вилікувалось від коронавірусу в провінції Чжецзян.

Також повідомляється, що дві людини одужали в Австралії, одна у Японії, одна у Макао, одна в Південній Кореї та одна у В’єтнамі.

Нагадаємо, на круїзному лайнері біля берегів Японії виявили вже 61 хворого на коронавірус.

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.