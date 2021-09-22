Вершкове масло в Україні масово підробляють. Держспоживслужба оприлюднила дані перевірок

З початку року фахівцями Держпродспоживслужби вилучено 2,4 тонни масла

Солодковершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками

З початку року фахівцями Держпродспоживслужби зафіксовано 198 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла. Припинено обіг 556 кг продукту та вилучено 2,4 тонни масла. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

«Солодковершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена у закладах громадського харчування та торгівлі, на наявність фальсифікату. Наше завдання – щоб українські споживачі отримували якісну та безпечну продукцію», – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Загалом з початку року проведено 9,8 тисяч моніторингів діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють обіг солодковершкового масла, та більше ніж 2 тисячі перевірок закладів торгівлі та громадського харчування на предмет виявлення фальсифікації традиційних молочних продуктів. Відібрано 871 зразок молочної продукції, серед яких за результатами лабораторних досліджень в 45 випадках виявлено жири немолочного походження.

Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку. На виробників оформлено 156 приписів про усунення невідповідностей, пов’язаних з впровадженням програм передумов системи управління безпечності харчових продуктів на підприємстві. На 21 посадову особу винесено постанови про порушення.

Крім того, є випадок добровільного вилучення з продажу партій продукції на основі рисового борошна під брендом Nestlé SA, що мала невідповідність – завищений вміст кадмію для стандартів дитячого харчування.

Так, компанія ТОВ «Нестле-Україна» проінформувала Держпродспоживслужбу про вилучення в січні-лютому 2021 року з обігу та зняття з продажу в торговій мережі більше 6,4 тонн (каші для дитячого харчування). Вилучена продукція утилізована відповідно до норм чиного законодавства.

На початку вересня експерти прогнозували, що в Україні масло знову зросте у ціні. Це пов'язано з кількома чинниками, серед яких збільшення вартості цього продукту у світі та невеликі запаси у нашій країні.

Раніше уряд визнав: за рік ціни на окремі продукти виросли на 70-75%

Як відомо, в Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко. Як змінилися ціни на продукти за рік.

До речі, в Україні подорожчає один із основних складових продуктового кошика. Йдеться про масло. Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.

Також нагадаємо, що останнім часом ціни на продукти в Україні вищі, ніж в деяких країнах Європи.

Читайте також: