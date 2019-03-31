Вибори президента: поліція вже відкрила 12 кримінальних справ



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31 березня в Україні проходять вибори президента Фото: Главком

На 16:00 в поліцію надійшло 950 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом

У день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За станом на 16:00 в поліцію надійшло 950 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, всього з них: Київ - 137; Дніпропетровська область - 90; Одеська - 88; Донецька - 81; Харківська - 81; Луганська - 41; Вінницька - 34.

Зазначені факти в основному пов'язані з незаконною агітацією (82); підкупом виборців (27); пошкодженням бюлетенів (20); фотографування бюлетенів (70); спробою винести бюлетені з дільниці (8). За даними фактами розпочато 12 кримінальних проваджень.

Крім того, органами поліції складено чотири адміністративних протоколів.

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, склав 45,22% у деяких регіонах.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

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