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    Політика

    В мережу потрапила сексистська заява Зеленського: «Ви ж не жінка, ви - людина серйозна»

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    <p>Володимир Зеленський на нараді перебив чоловіка, який намагався поставити запитання перед жінкою, якій глава держави дав слово. &laquo;Ви ж не жінка, ви людина серйозна&raquo;, &ndash; сказав Зеленський</p> - В мережу потрапила сексистська заява Зеленського: «Ви ж не жінка, ви - людина серйозна»

    Володимир Зеленський на нараді перебив чоловіка, який намагався поставити запитання перед жінкою, якій глава держави дав слово. «Ви ж не жінка, ви людина серйозна», – сказав Зеленський

    Фото: Главком

    Користувачі соціальних мереж відзначили, що поділ Зеленським на «жінок» і «людей» – це явний прояв сексизму

    Президент Володимир Зеленський наприкінці лютого допустив сексистські висловлювання під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

    Про це повідомляє паблік «Гендер у деталях» у Facebook.

    Між президентом України та присутніми в залі стався такий діалог:

    Зеленський: Нехай жінка перша скаже. Це правильно...

    (Чоловік у залі намагається першим поставити запитання).

    Зеленський: Та почекайте! Ви ж не жінка, ви людина серйозна.

    (жінка почала скаржитись).

    Таке висловлювання президента України Володимира Зеленського викликало обурення серед користувачів соціальних мереж.

    Вони відзначили, що поділ на «жінок» і «людей» – це явний прояв сексизму.

    скандал Володимир Зеленський президент жінка чоловік гендер
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