В мережу потрапила сексистська заява Зеленського: «Ви ж не жінка, ви - людина серйозна»



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Володимир Зеленський на нараді перебив чоловіка, який намагався поставити запитання перед жінкою, якій глава держави дав слово. «Ви ж не жінка, ви людина серйозна», – сказав Зеленський Фото: Главком

Користувачі соціальних мереж відзначили, що поділ Зеленським на «жінок» і «людей» – це явний прояв сексизму

Президент Володимир Зеленський наприкінці лютого допустив сексистські висловлювання під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Про це повідомляє паблік «Гендер у деталях» у Facebook.

Між президентом України та присутніми в залі стався такий діалог:

Зеленський: Нехай жінка перша скаже. Це правильно...

(Чоловік у залі намагається першим поставити запитання).

Зеленський: Та почекайте! Ви ж не жінка, ви людина серйозна.

(жінка почала скаржитись).

Таке висловлювання президента України Володимира Зеленського викликало обурення серед користувачів соціальних мереж.

Вони відзначили, що поділ на «жінок» і «людей» – це явний прояв сексизму.