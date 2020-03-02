В мережу потрапила сексистська заява Зеленського: «Ви ж не жінка, ви - людина серйозна»
Володимир Зеленський на нараді перебив чоловіка, який намагався поставити запитання перед жінкою, якій глава держави дав слово. «Ви ж не жінка, ви людина серйозна», – сказав Зеленський
Користувачі соціальних мереж відзначили, що поділ Зеленським на «жінок» і «людей» – це явний прояв сексизму
Президент Володимир Зеленський наприкінці лютого допустив сексистські висловлювання під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Про це повідомляє паблік «Гендер у деталях» у Facebook.
Між президентом України та присутніми в залі стався такий діалог:
Зеленський: Нехай жінка перша скаже. Це правильно...
(Чоловік у залі намагається першим поставити запитання).
Зеленський: Та почекайте! Ви ж не жінка, ви людина серйозна.
(жінка почала скаржитись).
Таке висловлювання президента України Володимира Зеленського викликало обурення серед користувачів соціальних мереж.
Вони відзначили, що поділ на «жінок» і «людей» – це явний прояв сексизму.