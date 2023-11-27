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27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 листопада – День заснування Національної Академії Наук України
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не займатися рукоділлям

27 листопада, День заснування Національної Академії Наук України та Кіберпонеділок. Віряни вшановують пам'ять святого Романа.

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

27 листопада кожного року Україна святкує День заснування Національної Академії Наук (НАНУ).

Засновником Національної Академії Наук України був гетьман Скоропадський, створення відбулося 27 листопада 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом НАНУ став Вернадський – вчений-геолог та геохімік.

В часи Другої світової війни академія проводила успішну роботу над ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем, авіабомб і танків, створенням ліків і методів лікування. Завдячуючи Інституту електротехніки при академії Європа побачила першу універсальну лічильну електронну машину, а весь світ – перші експерименти з дистанційного управління технологічними процесами.

Наразі Національна Академія Наук України є вищою науковою організацією країни та найоб’ємнішим центром наукових робіт. На міжнародній арені НАНУ представляє нашу країну у 40 міжнародних організаціях, академія активно розвиває стосунки з Європейським Союзом. В Україні ж часто проводиться публічна демонстрація наукових розробок на виставках.

Кіберпонеділок

27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожного року після Чорної п’ятниці настає подія під назвою Кіберпонеділок (Cyber ​​Monday). Цей день знаменує початок шаленого розпродажу саме в інтернет-магазинах.

Кіберпонеділок відзначають переважно в США, але, наприклад, українські онлайн-магазини активно приєднуються до такого розпродажу. Відомо, що країни Європейського союзу, Нова Зеландія, Японія, Канада, Чилі, Колумбія, Індія та Австралія також не проходять повз цю подію.

Свято заснували 28 листопада 2005 року ініціативні продавці, беручи до уваги те, що після вихідних та Чорної п’ятниці офісні працівники повертаються до роботи, продовжуючи купувати товари за знижками в інтернет-магазинах через гаджети. Крім того, Кіберпонеділок офіційно відкриває сезон різдвяного онлайн-розпродажу.

Яке сьогодні релігійне свято

27 листопада в церковному календарі – день пам’яті  святого Романа. Він був глибоко набожною та благочестивою людиною. Роздавши майже все своє майно, півжиття прожив в сирійській пустелі, де харчувався водою та хлібом. За це Бог нагородив його даром зцілення.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто шити або плести, взагалі краще не займатися рукоділлям.
  • Заборонено цього дня впускати до будинку немічних, старих та хворих людей, після такого у вас самих почнуться злидні.
  • Не можна рибалити, бо риба вся залягає на дно і ви нічого не впіймаєте.

Народні прикмети і традиції

  • Шумить ліс – чекайте на відлигу;
  • Корови пирхають та сопуть – буде холодна погода;
  • Червона зоря цього дня вказує на вітряну погоду;
  • Дим із труби піднімається догори – на морози, стелиться донизу – на потепління.

Пам’ятні події 27 листопада

  • 1095 рік – Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;
  • 1620 рік – Пілігрими висаджуються в Америці;
  • 1893 рік – у Львові відбувається прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;
  • 1895 рік – Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;
  • 1897 рік – вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;
  • 1918 рік – відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського;
  • 1937 рік – у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВС;
  • 1943 рік – битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;
  • 1952 рік – у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;
  • 1992 рік – у Відні пожежа охоплюєпалац Гофбург;
  • 2004 рік – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Теги: пожежа Щастя роман традиції майно Україна Нова Зеландія Колумбія Індія інтернет завод Європа Папа Римський Канада Японія Австралія Верховна Рада погода

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