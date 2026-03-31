Яке релігійне свято відзначається 1 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Максим Бурич
Свята 1 квітня в церковному календарі – День пам’яті преподобної Марії Єгипетської

1 квітня православна церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Це свято присвячене одній із найвидатніших святих в історії християнства, чиє життя стало втіленням щирого покаяння та незламної сили духу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобної Марії Єгипетської

Преподобна Марія жила в Єгипті у V–VI століттях. У віці 12 років вона пішла з дому до Олександрії, де протягом 17 років вела розпутне життя. Проте все змінив випадок в Єрусалимі: намагаючись увійти до Храму Гробу Господнього з іншими паломниками, вона відчула, ніби невидима стіна не пускає її всередину. Усвідомивши глибину свого падіння, Марія почала молитися перед іконою Божої Матері в притворі храму. Після молитви вона змогла увійти всередину, де почула голос, що звелів їй іти за Йордан.

Марія провела в повній самотності в пустелі 47 років. Вона жила в молитві, терпіла спеку та голод, і за цей час повністю перетворилася на святу подвижницю. Її історію записав старець Зосима, який зустрів її в пустелі та був вражений її святістю – під час молитви Марія підіймалася над землею, а Йордан переходила, йдучи по воді. Її приклад нагадує кожному християнину, що шлях до Бога відкритий для будь-якого грішника, який щиро прагне виправлення.

Молитви дня

О, свята Маріє, моли за нас милосердного Бога, щоб дарував Він нам прощення гріхів наших, зміцнив у боротьбі зі спокусами та наставив на шлях істинного покаяння. Як ти в пустелі знайшла спокій і святість, так і ми нехай знайдемо мир у душах наших твоїм заступництвом.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Марії – пусті щи» або «Марії – заграй ярок». Це було пов'язано з тим, що зимові запаси капусти закінчувалися, а на річках починалася активна повінь.

  • Якщо лід на річках сходить швидко і з шумом – рік буде легким і врожайним.
  • Цього дня вважалося за обов'язкове допомогти нужденним та подати милостиню, наслідуючи приклад милосердя, яке Господь явив Марії Єгипетській.
  • Якщо небо синє – чекайте на теплий, але дощовий квітень.
  • Весняна вода сильно шумить – літо буде багатим на високу траву і гарний сінокіс.
  • Птахи купаються в калюжах – скоро настане справжня спека.
  • Вночі не видно зірок – наступні кілька днів будуть теплими.

