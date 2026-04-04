Вартість паски у 2026 році: скільки коштує великодня випічка

Вартість традиційної паски у 2026 році зросла на 15%

У 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.

Вартість паски 2026

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки (ІАЕ), випікання паски за традиційним рецептом (борошно, яйця, молоко, вершкове масло, цукор, дріжджі та родзинки) у 2026 році обійдеться в середньому у 266,9 грн за 1 кг.

Порівняно з минулим роком, витрати на домашню випічку зросли майже на 15%:

2025 рік: ≈ 232,96 грн/кг

≈ 232,96 грн/кг 2026 рік: ≈ 266,89 грн/кг

≈ 266,89 грн/кг Динаміка: +14,6%

Ціни у супермаркетах: від бюджету до преміуму

Для тих, хто віддає перевагу готовій продукції, ритейл пропонує широкий діапазон цін. Важливо розуміти, що магазинна ціна включає логістику, енерговитрати на виробництво та торговельну націнку.

Орієнтовні ціни на готові паски:

Маленька (100-130 г): від 40-42 грн;

Середня (300 г): ≈ 90 грн;

Велика (600 г): 140-150 грн;

Крафтові та преміум-варіанти (панетоне, паски з декором): від 500 до 2000 грн.

Чому росте ціна: аналіз інгредієнтів

Ключовим фактором подорожчання став стрибок цін на сировину. Найбільше на собівартість вплинуло молоко та зернові.

Продукт Зміна ціни за рік (%) Молоко +49,6% Борошно +38,6% Яйця +19,3% Дріжджі +12,8% Цукор -18%

Примітка: Цукор став єдиним базовим інгредієнтом, який продемонстрував зниження ціни, що дещо стримало загальне подорожчання.

Яка вартість великоднього кошика 2026

Паска є лише основним елементом святкового столу. Загалом вартість середнього великоднього кошика (включаючи м'ясні вироби, сири, яйця та хрін) у 2026 році становить 1900-2000 грн. Це приблизно на 14–15% дорожче, ніж у 2025-му.

Зауважимо, що Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику. Скільки саме доведеться викласти за паску, яйця та домашню ковбасу, і чи реально зібрати «бюджетний» кошик у нинішніх реаліях – розбирався «Главком».

До слова, «Главком» проаналізував ціни на паски у популярних торгових мережах Києва.