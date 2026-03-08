«Були разом більше трьох років». Донька Фаріон розповіла про останнє кохання мами

Ірина Фаріон була щасливою в своїх останніх стосунках

Софія Особа звернулася зі словами підтримки до чоловіка, з яким зустрічалася її мати

Донька мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірина Фаріон Софія Особа розповіла про особисте життя матері та її останні стосунки. Як інформує «Главком», у інтерв’ю Ростиславу Калацинському вона не стала розкривати деталей, однак зауважила, що Ірина Фаріон була щасливою.

«Я можу сказати, що вона була кохана, була закохана в цього чоловіка і його дуже любила, поважала. І насправді я була рада за неї», – розповіла Софія Особа.

Також вона звернулася зі словами підтримки до чоловіка, з яким зустрічалася її мати.

«Бажаю лише сили цьому чоловіку і впевненості, що все буде добре і вона (Ірина Фаріон, – ред.) із неба допомагає», – сказала донька мовознавиці.

За словами Софії Особи, останні стосунки її матері тривали більше трьох років.

Нагадаємо, колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон, яку було вбито у липні 2024 року, раніше різко висловлювалася щодо святкування 8 Березня в Україні. В одному зі старих інтерв’ю вона заявляла, що такі дати є спадщиною радянської традиції та не мають стосунку до української культури.

Раніше «Главком» писав про те, що з’явилися нові докази вини Зінченка. Про це стало відомо на черговому слуханні у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.