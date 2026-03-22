Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 23 березня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобномученика Нікона та 199 його учнів

23 березня православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Нікона та його учнів, які прийняли мученицьку смерть за віру. Це свято присвячене стійкості духу, відданості чернечим ідеалам та мужності перед обличчям жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Нікона та його учнів

Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва фото 1

23 березня православна церква вшановує пам'ять святого Нікона, який жив у III столітті. Народившись у Неаполі в сім'ї язичника та християнки, він тривалий час був воїном. Під час однієї з запеклих битв Нікон згадав настанови матері, перехрестився і дивом вижив, що спонукало його присвятити життя Богу. Він прийняв хрещення на горі Ганос, став ченцем, а згодом — ігуменом монастиря.

Разом із 199 учнями-ченцями Нікон перебрався на гору Тавр у Сицилії, рятуючись від переслідувань. Проте язичники вистежили їх. Усі учні Нікона були страчені, а самого ігумена піддали надлюдським катуванням: його палили вогнем, тягнули за конями та зрештою обезголовили. Святий Нікон та його сподвижники до останнього подиху залишалися вірними Христу.

Молитви дня

О, святий преподобномученику Ніконе, зі своїми вірними учнями за Христа постраждалий! Поглянь на нас, що до твого заступництва вдаємося, і випроси у Господа Бога сили зміцнитися у вірі нашій. Допоможи нам у часи випробувань не похитнутися, від спокус лукавого вберегтися і серця свої любов’ю до ближнього наповнити. Моли Бога за мир у душах наших та на землі нашій, щоб ми в радості славили Ім'я Його на віки віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за природою цього дня, щоб передбачити майбутні зміни:

  • Якщо сині хмари на небі – скоро настане справжнє тепле потепління, але з дощами.
  • Якщо прилетіли зяблики – весна буде ранньою та дружною.
  • Якщо вдень сонячно, а вночі мороз – квітень буде погожим.

Цей день вважався сприятливим для прибирання оселі: вірили, що вигнання пилу на Нікона допомагає позбутися негараздів і хвороб.

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua