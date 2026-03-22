Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва

Свята 23 березня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобномученика Нікона та 199 його учнів

23 березня православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Нікона та його учнів, які прийняли мученицьку смерть за віру. Це свято присвячене стійкості духу, відданості чернечим ідеалам та мужності перед обличчям жорстоких гонінь.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Нікона та його учнів

23 березня православна церква вшановує пам'ять святого Нікона, який жив у III столітті. Народившись у Неаполі в сім'ї язичника та християнки, він тривалий час був воїном. Під час однієї з запеклих битв Нікон згадав настанови матері, перехрестився і дивом вижив, що спонукало його присвятити життя Богу. Він прийняв хрещення на горі Ганос, став ченцем, а згодом — ігуменом монастиря.

Разом із 199 учнями-ченцями Нікон перебрався на гору Тавр у Сицилії, рятуючись від переслідувань. Проте язичники вистежили їх. Усі учні Нікона були страчені, а самого ігумена піддали надлюдським катуванням: його палили вогнем, тягнули за конями та зрештою обезголовили. Святий Нікон та його сподвижники до останнього подиху залишалися вірними Христу.

Молитви дня

О, святий преподобномученику Ніконе, зі своїми вірними учнями за Христа постраждалий! Поглянь на нас, що до твого заступництва вдаємося, і випроси у Господа Бога сили зміцнитися у вірі нашій. Допоможи нам у часи випробувань не похитнутися, від спокус лукавого вберегтися і серця свої любов’ю до ближнього наповнити. Моли Бога за мир у душах наших та на землі нашій, щоб ми в радості славили Ім'я Його на віки віків. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за природою цього дня, щоб передбачити майбутні зміни:

Якщо сині хмари на небі – скоро настане справжнє тепле потепління, але з дощами.

Якщо прилетіли зяблики – весна буде ранньою та дружною.

Якщо вдень сонячно, а вночі мороз – квітень буде погожим.

Цей день вважався сприятливим для прибирання оселі: вірили, що вигнання пилу на Нікона допомагає позбутися негараздів і хвороб.