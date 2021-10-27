Суд конфіскував 1,2 млн грн «жомових доходів» Іллі Киви

Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію нардепа Іллі Киви щодо стягнення «доходу» від жомової ями. Таким чином зі скандального політика таки стягнуть понад 1,2 млн грн на користь держави. Про це у Telegram інформує Transparency International.

Відповідне рішення суду ухвалене 27 жовтня. Після дебатів судді вирішили відхилити клопотання нардепа.

Також сторона захисту наполягала на проведенні експертної перевірки жомової ями та проєктної документації. Там нібито є 20 підземних резервуарів для перероблених нафтопродуктів. Захисники наполягали на допиті можливих свідків, однак суд вирішив залишити це клопотання без розгляду.

Таким чином, залишилося в силі рішення суду від 13 серпня 2020 року.

Нагадаємо, що жомова яма Киви стала предметом журналістських розслідувань. Зокрема, як з’ясувало видання Bihus.Info, раніше жомові ями використовував цукровий завод, що також розташований тут – в місті Заводське Полтавської області. В такі ями скидалися відходи, що лишалися після обробки буряків. Саме здаючи в оренду таку давно закинуту яму, Кива, нібито, отримував кошти.

Нагадаємо також, що за фактом стрілянини, яку вчинив 21 жовтня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, відкрито кримінальне провадження. Про це на брифінгу під час спільної наради керівників правоохоронних органів повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.