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    Низка сексуальних скандалів у Раді змусила депутата Киву бути насторожі (відео)

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    Ілля Кива демонструє, що в нього все під контролем - Низка сексуальних скандалів у Раді змусила депутата Киву бути насторожі (відео)
    Ілля Кива демонструє, що в нього все під контролем

    Біда навчить, як у залі Ради жить

    Депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива, який раніше став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub, відтепер уважно слідкує за своє поведінкою та парламентськими кореспондентами.


    Нагадаємо, нардеп Кива прославився тим, що пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

    Нещодавно ж у Верховній Раді днями стався ще один сексскандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

    Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

    Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським. 

    Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

    Дивіться також: Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Верховна Рада Ілля Кива
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