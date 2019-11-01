Низка сексуальних скандалів у Раді змусила депутата Киву бути насторожі (відео)
Біда навчить, як у залі Ради жить
Депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива, який раніше став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub, відтепер уважно слідкує за своє поведінкою та парламентськими кореспондентами.
Нагадаємо, нардеп Кива прославився тим, що пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.
Нещодавно ж у Верховній Раді днями стався ще один сексскандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.
Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.
Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.
Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.