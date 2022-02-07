Суд не зміг обрати запобіжний захід «слузі» Кузьміних

Народний депутат Сергій Кузьміних був сьогодні у суді разом з адвокаткою

Засідання щодо Кузьміних відклали на завтра, на 9:45

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Сергію Кузьміних на 8 лютого. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.

«Засідання щодо Кузьміних відклали на завтра, на 9:45», – зазначила вона.

Як додає УНІАН, сьогодні засідання суду розпочалося із запізненням у 1,5 години. Також від захисту нардепа надійшла скарга на «незаконне затримання Кузьміних». У залі були присутні прокурор, а також Кузьміних і його адвокатка.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Корзун розповів , що САП проситиме суд взяти народного депутата під варту з альтернативою застави в розмірі 49,6 тис. грн.

Cуддя, який розглядає справу нардепа Кузьміних. Фото: unian

Він пояснив, що такий досить низький розмір застави пояснюється тим, що нардепу інкримінують ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу – зловживання впливом. Це вважається нетяжким злочином, і максимальний розмір застави по такому злочину не може перевищувати вищезгадану суму.

Корзун додав, що Кузьміних підозрюють у тому, що він вплинув на рішення тендерного комітету, і тому його діяння кваліфікуються саме зловживання впливом.

Як відомо, 7 лютого детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних. Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.