Суд у справі Гладковського пішов на перерву



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Клопотання про перерву в судовому засіданні подала сторона захисту Олега Гладковського Фото: Рбк-Україна

Засідання продовжиться у суботу о 12:00

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

Відповідне рішення було оголошено у суді в ніч проти суботи.

Клопотання про перерву в судовому засіданні подала сторона захисту.

Засідання продовжиться о 12:00 19 жовтня.

Зазначимо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура( САП) просить взяти Гладковського під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

За інформацією САП, Олег Гладковський міг чинити тиск на заступника міністра оборони Павловського.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Нагадаємо,18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.