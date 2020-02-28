Сутички в Нових Санжарах: Аваков розповів, що загрожує підозрюваним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Нових Санжарах люди билися з поліцією через страх заразитися коронавірусом

На сьогодні шестеро людей отримали підозру через сутички у Нових Санжарах

Шестеро осіб вже отримали підозру щодо зіткнень, які відбувалися в селищі Нові Санжари під час перевезення туди евакуйованих українців з Китаю.

Про це заявив в ефірі програми «Право на владу» міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Так, цих людей встановили. На сьогодні шестеро людей отримали підозру з цього питання. Це ті люди, які кидали каміння», - зазначив Аваков.

За його словами, люди спеціально залишали автомобілі на дорозі, саме тому на місці події були БТРи.

«Ці всі люди, скоріш за все, отримають домашній арешт, як це зараз відбулося. Той, хто направляв автомобіль на поліцейських, він був п'яний, як і більшість», - наголосив Аваков.

Раніше у поліції повідомили, що на даний момент про підозру повідомили шістьом учасникам заворушень у Нових Санжарах. Підозри повідомлені за статтями про масові заворушення і заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень.

Напередодні одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.