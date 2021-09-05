Британський спецназ втік із Афганістану в жіночих сукнях

Переодягнувшись у жіночий одяг, бійці змогли перехитрити патрулі бойовиків

Британські спецпризначенці із підрозділу SAS втікали з Афганістану, переодягнувшись у жіночі сукні. Так їм вдалося перехитрити бойовиків «Талібану», повідомляє Daily Express.

Всього близько 20 бійців елітного британського спецназу виявилися кинутими напризволяще на півдні Афганістану. У міноборони Британії не змогли забрати їх, тому військовим довелося добиратися до Кабула самостійно.

Найбільші труднощі у британців виникли на шляху до аеропорту імені Хаміда Карзая через захоплений талібами Кабул. Спецназівці, побоюючись розправи з боку бойовиків, переодяглися в жіночі сукні і намагалися зображати афганських жінок. Всі учасники втечі закрили обличчя паранджою. Більшу частину свого обмундирування вони залишили на афганській території.

При цьому кілька разів їх зупиняли патрулі «Талібану», але нічого підозрілого бойовики не помітили. Пройшовши пости талібів, британські спецназівці дісталися до аеропорту.

До слова, раніше повідомлялося, що Великобританія вивезла всіх своїх службових собак з Афганістану.

Колишній коммандос британської королівської морської піхоти Пен Фартінг вивіз близько 200 собак і кішок з Афганістану.

При цьому деякі військові обурилися таким підходом Британії, заявивши, що владі варто було докласти більше зусиль для порятунку людей, а не тварин.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.