  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жінкам в Афганістані, зокрема, не буде дозволено грати в крикет,&nbsp;тому що &laquo;в цьому немає необхідності&raquo; - «Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло»

    Жінкам в Афганістані, зокрема, не буде дозволено грати в крикет, тому що «в цьому немає необхідності»

    Фото: AFP

    Таліби кажуть, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю

    Заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом. Про це пише The Guardian.

    За його словами, жінкам буде заборонено займатися будь-яким видом спортом, який «оголює їх тіло».

    «Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому немає потреби. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в яких їх обличчя та тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам й Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло», – заявив Васик в інтерв'ю австралійській телекомпанії SBS.

    Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю.

    Також терористичний «Талібан» хоче заборонити слухати музику на публіці.

    Нещодавно таліби розстріляли відомого афганського музиканта.

    7 вересня таліби оголосили склад нового уряду Афганістану.

    Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

    Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

    Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

    Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

    Читайте також:
    Теги: спорт Афганістан Талібан жінка крикет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло»