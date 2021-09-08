«Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло»

Жінкам в Афганістані, зокрема, не буде дозволено грати в крикет, тому що «в цьому немає необхідності»

Таліби кажуть, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю

Заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом. Про це пише The Guardian.

За його словами, жінкам буде заборонено займатися будь-яким видом спортом, який «оголює їх тіло».

«Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому немає потреби. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в яких їх обличчя та тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам й Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло», – заявив Васик в інтерв'ю австралійській телекомпанії SBS.

Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю.

Також терористичний «Талібан» хоче заборонити слухати музику на публіці.

Нещодавно таліби розстріляли відомого афганського музиканта.

7 вересня таліби оголосили склад нового уряду Афганістану.

Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.