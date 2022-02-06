Танки та гаубиці. Бойовики стягують важку техніку на Донбасі

Стягування зброї може свідчити про підготовку провокацій на фронті

Українська сторона фіксує скупчення озброєння у тимчасово окупованих районах Донбасу

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

На відміну від 03.02.2022, коли було виявлено 205 одиниць озброєння та військової техніки, протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 178 одиниць військової техніки «2 армійського корпусу» збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Із порушенням лінії відведення в районах:

Переможне (19 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідна гаубиця (2 одиниці); буксирувані гаубиці (2 одиниці);

Хрустальний (56 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (21 одиниця);

Біле (22 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (2 одиниці); буксирувані гаубиці (4 одиниці).

Із порушенням районів зберігання у районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – танки (29 одиниць); буксирувані гаубиці (12 одиниць); самохідні гаубиці (8 одиниць); протитанкові гармати (6 одиниць);

Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки (32 одиниці);

Переможне (19 км від лінії зіткнення) – танк (1 одиниця).

Військова присутність у зоні безпеки в районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (50 одиниць);

броньовані командно-штабні машини (6 одиниць);

траншейна машина (1 одиниця);

зенітну установку (1 одиниця).

Так, на блокпості біля Верхньоширокінського представники збройних формувань не пропустили патруль Місії до населеного пункту. Унаслідок цього спостерігачі не змогли провести оцінку місць знаходження засобів вогневого ураження в цьому населеному пункті.

Карта розташування озброєння

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Нагадаємо, експерт пояснив, для чого Путін накопичує війська на кордоні і при цьому обіцяє, що війни не буде.

Також міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ.

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