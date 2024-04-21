Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра

Радник прем'єра додав, що через дефіцит електроенергії, очікується підвищення ринкової ціни на неї

Уряд може не уникнути рішення щодо перегляду тарифу на електроенергію, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення після російських атак. Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

Він пояснив, що низькі ціни на електроенергію для побутових споживачів підтримуються завдяки діяльності «Енергоатома» та «Укргідроенерго». Ці компанії компенсують різницю між фіксованим тарифом для населення та ринковою ціною електроенергії зі своїх доходів.

«Проте в цьому році ситуація погіршується двома ключовими факторами. По-перше, гідроелектростанції зазнали значних руйнувань, що очевидно призведе до значного зниження виробництва на них електроенергії й, відповідно, знизить доходи гідроенергетиків», – сказав Бойко.

Радник прем'єра додав, що, по-друге, через дефіцит електроенергії, очікується підвищення ринкової ціни на неї. Це призведе до суттєвого збільшення обсягів компенсації з боку «Енергоатома» та «Укргідроенерго» для підтримки тарифів на поточному рівні. Водночас за наявними оцінками, коштів для такої компенсації в повному обсязі у цих компаній в поточному році не буде, а значить це призведе до чергового приросту боргів на ринку та дефіциту ліквідності.

«Чи вдасться уряду за таких обставин уникнути підвищення тарифів, – питання відкрите. Поточна ситуація вимагає значних коштів вже сьогодні, тому необхідно діяти оперативно, залучивши всі можливі резерви – і внутрішні, і зовнішні», – наголосив Бойко.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.