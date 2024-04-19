Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп

Кучеренко пояснив, що наразі в держбюджеті немає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для населення

Уряд приведе тариф на світло до рівня собівартості його виробництва через руйнування в енергетиці, – Кучеренко

Уряд вимушений прирівняти тариф на електроенергію для населення до рівня собівартості її виробництва, бо потрібні кошти на відновлення пошкодженої росіянами енергосистеми. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Із моїх розрахунків з листа уряду слідує, що собівартість (електроенергії – ред.) 3,5 гривні. Зараз продають по 2,64. От я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само я думаю, 99% людей. Але я розумію енергетиків, Енергоатом, Укргідроенерго, руйнування, витрати всі і так далі і тому подібне», – сказав він.

Кучеренко пояснив, що наразі в держбюджеті немає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для населення. Він додав, що до останнього моменту ці гроші брали з бізнесу, але зараз бізнес не може нести це навантаження.

«Бізнес не тягне для цього, розумієте, і тому тут питання воно не популярне, вимушене», – наголосив нардеп.

Раніше Кучеренко заявляв, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.