На дебатах Зеленського і Порошенка пива не буде



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Хоча спочатку один зі штабів пропонував дозволити продажу алкоголю під час дебатів

Команди Володимира Зеленського і Петра Порошенка попередньо домовились про оренду НСК «Олімпійський» для проведення дебатів. Детальний формат дебатів поки не оголошено, однак відомо, що алкоголю на стадіоні не буде. Відповідну інформацію оприлюднив сьогодні речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

«Один із варіантів договору передбачав продаж алкоголю на стадіоні», однак це формат було відкинуто», - заявив Медведєв.

Розглядалося кілька варіантів договору, однак вдалося дійти до компромісу.

Радник Порошенка стверджує, що домовитися було досить складно, «бо є дві концепції – концепція шоу і концепція політичних дебатів. Їх треба привести до спільного знаменника».

Нагадаємо, що на брифінгу 16 квітня речник штабу Порошенка Олег Медведєва заявив, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського нарешті домовились щодо оренди спортивного комплексу "Олімпійський". Дебати відбудуться 19 квітня. Однак у Зеленського хочуть провести їх з 19 години. У Порошенка пропонують з 16:00 до 18:00, щоб встигнути на Суспільне.