Батько Зеленського: Коломойський – найпорядніший з олігархів



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Олександр Зеленський. Фото: Страна.ua

Олександр Зеленський нарікає, що Коломойський не допомагає передвиборчій кампанії його сина. Навіть немає грошей на спостерігачів і утримання офісів

Батько Зеленського обурений фактом, що Петро Порошенко звинувачує Володимира Зеленського у співпраці з відомим олігархом Ігорем Коломойським. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «Страна.ua».

«Ой, про Коломойського цей (Порошенко – Прим.) починає говорити. Так Коломойський бідніший за тебе в десять разів! Переживають, що він там на Вову впливає, а він ні хрена не допомагає! Немає грошей на спостерігачів, офісів немає. Тому Петро Порошенко нехай хоч би совість мав, таке плести», - коментує Олександр Зеленський.

Батько кандидата в президенти переконаний, що виборчу кампанію сина Коломойський не фінансує.

«Я думаю, що він (Коломойський – Прим.) не допомагає Вові, я ж бачу це все. Білбордів ж мало. Ви самі подивіться по місту. У нас три білборди, а у цього (Порошенка – Прим.) - через один. Навіщо ці «а-ля-ля», - нарікає Зеленський-старший.

На думку Олександра Зеленського, він би хотів повернення Коломойського в країну, адже той – найпорядніший олігарх, який, до того ж, врятував Дніпропетровську область.

Нагадаємо, журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» з’ясували, що юрист кандидата у президенти України Володимира Зеленського Андрій Богдан є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Олігарх та кандидат в президенти підтвердили цю інформацію. До того ж юрист Коломойського зустрічався з директором НАБУ від імені штабу Зеленського.