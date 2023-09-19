Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня

Вдень термометри покажуть 22-27 градусів тепла

У неділю, 19 вересня, у більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються, але лише вдень в західних областях країни можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вітер переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів Цельсія. На узбережжі морів та Закарпатті очікується трохи тепліше – від 12 до 17 градусів. Вдень термометри покажуть 22-27 градусів тепла, а в західних областях температура може становити 16-21 градус Цельсія.

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів. Вітер буде з південного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів за Цельсієм, вдень підніметься до 22-27 градусів.

У столиці очікується вдень до 25 градусів тепла та вночі близько 10-12 градусів.