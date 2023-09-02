Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня

Вдень дощі та грози будуть у західних областях

У суботу, 2 вересня, в Україні очікується тепла погода, але у деяких регіонах перші осінні вихідні будуть з дощем. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вночі прогнозують опади в південно-східній частині країни, зокрема у Харківській і Сумській областях. Вдень дощі та грози пройдуть у західних областях. У решті регіонів опадів не передбачається. Вітер матиме змінний напрямок зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме +9-14°, а вдень більшість території України прогріється до +22-27°. У південних і східних регіонах країни ночі будуть теплішими, з температурою від 15 до 20°, і вдень у цих регіонах температура підніметься до +25-30°.

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На Київщині 2 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Також в період з 2 по 4 вересня в Київській області оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки.

Температура вночі у Київській області очікується в межах +9-14°, а вдень підніметься до +22-27°. У столиці вночі термометри покажуть 12-14° тепла, а вдень повітря прогріється до 25° вище нуля.

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