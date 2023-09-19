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19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 вересня у світі відзначають День смайлика
фото з відкритих джерел

Святих Трохима, Саватія та Доримедонта вважали в народі покровителями бджіл і бджолярів

У вівторок, 19 вересня, відзначають День народження смайлика та міжнародний день пірата. Крім того, у православному календарі день пам’яті мучеників Трохима, Саватія і Дормідонта.

День народження смайлика

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День народження смайла (усмішки) святкують кожен рік 19 вересня. Піктограма складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування в мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови.

Історія виникнення значка почалась ще в 1963 році в США. Відомий художник Харві Белл намалював бадьоре усміхнене обличчя, яке стало візитною карткою страхової компанії. Пізніше, в 1982 році, Скотт Фалман створив перший смайл в мережі інтернет. Він запропонував колегам ідею використовувати в листах конкретну послідовність знаків. Ці символи нагадували людське обличчя, що посміхається.

Сьогодні різноманіття смайлів дозволяє не лише показувати свої емоції, але й зображати знаки зодіаку, об’ємні цифри та букви, квіти тощо. 

Міжнародний день пірата

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19 вересня весь світ відзначає Міжнародний День пірата. Країна походження цього свята – США, штат Орегон.

У 1995 році Марк Саммерс та його найкращий друг Джон Баур, граючи в ракетбол у рідному місті Олбані, випадково використали піратський сленг. Це здалося їм цікавим, тому не довго думаючи друзі вирішили створити жартівливе свято «Говори як пірат», використовуючи образ морського розбійника.

Спочатку святкування мало досить скромний характер. Мешканцям міста вдалося зібрати лише декілька однодумців, які змагались за кращу зброю, одягали відповідні костюми та розмовляли як пірати. Але в 2002 році Дейв Баррі – відомий публіцист Америки, опублікував статтю про це свято, що спричинило його велику популярність. Після цього Джон і Марк забажали зробити піратський день міжнародним.

Яке сьогодні релігійне свято

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Сьогодні, 19 вересня, в православному календарі день пам’яті мучеників Трохима, Саватія і Дормідонта. Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт постраждали за Христа в царюванні римського імператора Проба, у третьому столітті.

Святий Трохим був родом з міста Бісада в Лікії. Він був християнином з дитинства і служив у церкві. Його заточили за віру в місті Антіохії, де його катували і палили вогнем. Він не зрадив свого Господа і помер в муках.

Святий Саватій був родом з міста Магнезії в Азії. Він був солдатом у римському легіоні і таємно сповідував християнство. Його заарештували за те, що він не хотів приносити жертви язичницьким богам. Він був побитий, розтягнутий на колесі і закопаний живцем.

Святий Доримедонт був родом з міста Синада в Фригії. Він був сенатором і славився своєю мудрістю і добротою. Він також був християнином і допомагав знедоленим. Його схопили за наказом проконсула Приска, який намагався спокусити його золотом і почестями. Але Доримедонт не погодився відмовитися від своєї віри і був кинутий до в’язниці, де його морили голодом і мордували. Потім його привели на ринкову площу, де його обезголовили.

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Що не можна робити в цей день

Цього дня церква забороняє сваритися, лихословити, ображати інших. Також не можна показувати незадоволення будь-чим. Якщо вам щось не подобається, краще про це розказати іншого дня, щоб не накликати на себе біду. В народі вірили, що будь-яка сварка може призвести до серйозних наслідків. Також намагалися не підходити близько до водойм, тому було заборонено рибалити.

Народні прикмети і традиції 

  • Південний вітер цього дня пророкував багатий урожай озимих.
  • Якщо лебеді вже полетіли в теплі краї – чекайте на затяжну осінь.
  • Туман – до теплої осені.

Святих Трохима, Саватія та Доримедонта вважали в народі покровителями бджіл і бджолярів. Цього дня було прийнято готувати до зими вулики, збирати мед. Пасічники навіть влаштовували так зване «медове свято», під час якого обов'язково пригощали медом сусідів та рідних. Зранку з'їдали ложку меду натщесерце. Вірили, що це допоможе покращити здоров'я.

Пам’ятні дати 19 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 вересня:

  • 1356 рік – під час Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивавають французів в битві при Пуатьє і беруть в полон французького короля Іоана II Доброго;
  • 1618 рік – початок облоги Пльзеня;
  • 1559 рік – біля берегів Флориди тоне п'ять іспанських кораблів, близько 600 людей гине;
  • 1648 рік – в Квебеці Жаком Бойдоном відкрита перша в Канаді таверна;
  • 1654 рік – в Квебеці зареєстровують перший в Канаді шлюб;
  • 1670 рік – починається повстання на Слобожанщині проти московських воєвод;
  • 1777 рік – в першій битві при Саратозі британська армія зазнає поразки від американських військ;
  • 1783 рік – французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовика XVI, запускають першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка);
  • 1841 рік – будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);
  • 1864 рік – в США отримують патент на відкидні сидіння в автомобілях;
  • 1888 рік – в бельгійському курорті Спа відбувається перший в історії конкурс краси, переможницею була визнана Берта Сукаре;
  • 1891 рік – до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;
  • 1920 рік – до Дубна й Луцька вступають частини 3-ї польської армії, до Тернополя – одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР;
  • 1941 рік – німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;
  • 1945 рік – до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;
  • 1982 рік – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі;
  • 1983 рік – Сент-Кіттс і Невіс отримує повну незалежність;
  • 1985 рік – землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера гине близько 9000 чоловік, десятки будівель повністю зруйновані;
  • 1991 рік – у Києві відновлюється діяльність Києво-Могилянської академії;
  • 2006 рік – у Таїланді відбувається військовий переворот;
  • 2015 рік – найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Архип, Давид, Кирик, Кирило, Макар, Михайло.

Теги: свято традиції

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