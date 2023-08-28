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У Києві зафіксовано найспекотніший день тижня 

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві зафіксовано найспекотніший день тижня 
Впродовж дня стовпчики термометрів у столиці підійматимуться до +35°С
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кияни зафіксували на своїх термометрах +52°С на сонці

Київ продовжує потерпати від пекельної спеки. Відтак, сьогодні кияни зафіксували на своїх термометрах +52°С на сонці.

Сьогодні кияни зафіксували на своїх термометрах +52°С на сонці
Сьогодні кияни зафіксували на своїх термометрах +52°С на сонці
фото з соцмереж

Зокрема, у Києві майже весь тиждень буде дуже спекотно. Очікується, що впродовж дня стовпчики термометрів у столиці підійматимуться до +35°С. Лише з 21:00 температура у столиці опуститься нижче +30°С.

Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, у Києві зафіксували три температурні рекорди.

Ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°C. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С.

Водночас максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.

До слова, у зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводить тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів.

Теги: Київ спека засушлива погода погода

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