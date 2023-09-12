12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується перебувати в неприбраному будинку

12 вересня відзначається День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ, Міжнародний день в'язання гачком, Міжнародний день усвідомленості та Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. Віряни вшановують пам'ять священномученика Автонома.

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День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України – офіційна дата, коли слід вітати фахівців радіоелектронної боротьби, 12 вересня.

Святкування Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України було встановлено на 12 вересня наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року № 9. Проте, у 2012 році було прийнято рішення про скасування цього свята, а також було здійснено тотальне скорочення всіх підрозділів РЕБ. На момент початку війни у 2014 році, війська були практично залишені без радіоелектронної підтримки під час бойових дій на сході України.

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Війська радіоелектронної боротьби є спеціальними військами, призначеними для забезпечення заходів із завоювання панування в ефірі, захисту своїх стратегічних систем управління військами і зброєю від навмисних перешкод противника, а також порушення роботи стратегічних систем управління військами противника.

Міжнародний день в'язання гачком

12 вересня – Міжнародний день в’язання гачком відзначають всі рукодільниці світу. Дивно, але ініціаторами запровадження цього свята стали не самі в’язальниці, а блогер зі Штатів, який захопився виробництвом в’язальних гачків. У своєму блозі він чи жартома, чи серйозно закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню.

Вважається, що техніка в’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що вона з’явилась та розповсюдилась тільки на початку XIX сторіччя. При цьому в’язання гачком стало популярним у всіх прошарках суспільства. В’язанням захоплювались і бідняки, і представники заможного класу суспільства. Пізніше це захоплення дійшло навіть до королівських осіб.

Міжнародний день усвідомленості

Кожен рік 12 вересня проводиться Міжнародний день усвідомленості або Mindfulness Day.

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Вперше цей день провело у 2011 році видавництво Wisdom Publications, яке займається випуском сучасних і старих книжок з буддійської філософії, а також практичних матеріалів про усвідомленість. Мета цього дня – посилити інформованість суспільства про корисність та цінність усвідомленості.

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь

12 вересня затверджене Міжнародним днем Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь.

У 1974 році Генеральна Асамблея ООН затвердила створення спеціального підрозділу згідно з Програмою Розвитку ООН для сприяння технічної співпраці між державами, що розвиваються. Ця ініціатива стала причиною створення головного координаційного органу по співпраці Південь-Південь та трьохсторонній співпраці на міжнародній арені в межах системи ООН – Управління ООН по співробітництву Південь-Південь.

У 1978 році на конференції в Буенос-Айресі, учасниками якої стали країни півдня з технічного співробітництва, був затверджений план дій щодо розвитку та здійсненню цієї співпраці. Буенос-айреський план і став основою співпраці Південь-Південь, координує діяльність в цій сфері вищезгадане Управління по співпраці ООН.

Яке сьогодні релігійне свято

12 вересня в церковному календарі святкується день пам'яті священномученика Автонома. Він був проповідником, який навернув до християнства велику кількість язичників. За певний час навколо нього сформувалася численна громада, якій священнослужитель вирішив побудувати та освятити храм. В ті часи імператором був Діоклетіан, який заохочував на гоніння християн. Він наказав схопити Автонома, але святитель дізнався про це і встиг сховатися. Він зумів і надалі проповідувати.

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Якось новонавернені зруйнували капище ідолів, і язичники, бажаючи помсти, напали на храм християн. Вони вбили Автонома і поплямили вівтар святої церкви його кров'ю. Однак, дияконеса Марія врятувала тіло святителя від погрому і поховала його відповідно до християнських обрядів. Після того, як Костянтин Великий став правителем, на місці поховання Автонома було зведено величезний храм як вияв шанування святителю і місце паломництва вірян.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано ходити до лісу, тому що виповзають зі своїх гнізд змії.

Якщо побачили змію, її в жодному разі не можна вбивати, інакше можна накликати на себе нещастя.

Не можна цього дня перебувати в неприбраному будинку.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: на деревах багато жовтого листя – осінь буде тривалою;

Йде дощ – чекайте на затяжну зиму;

Багато жолудів вродило – буде тепла зима і родюче літо;

Почути грім – до теплої осені;

Високо ростуть бур'яни – випаде багато снігу.

Пам’ятні події 12 вересня

490 рік до н. е. – марафонська битва (під час греко-перської війни грецькі війська під командуванням Мільтіада здобуває перемогу над перськими військами Дарія І);

1504 рік – Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправляється з Америки до Іспанії;

1683 рік – відбувається Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;

1789 рік – французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер газети «Друг народу»;

1898 рік – у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік – утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1940 рік – поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знаходять печеру-грот з настінними малюнками віком 15 – 17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту;

1944 рік – на територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 рік – в компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 рік – підписують договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 рік – у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік – у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту «Queen», який відвідало близько 350 тисяч глядачів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, ​​Сава, Спиридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета.