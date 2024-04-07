Невеликі дощі та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 квітня
На Київщині 7 квітня хмарно з проясненнями
7 квітня в Україні переважатиме хмарна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі у більшості північних, центральних та південних областей невеликі, на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині помірні дощі; на решті території, вдень в Україні без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 23°.
На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 5-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.
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