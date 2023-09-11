11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна поширювати плітки, бо на Феодору гріх вести порожні розмови

11 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, День дідусів та бабусь. Віряни вшановують пам'ять преподобної Феодори Олександрійської.

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Всесвітній день боротьби з тероризмом

Починаючи з 2008 року 11 вересня щорічно відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом. Дату обрано на пам’ять людей, що постраждали від терактів 9/11 в Нью-Йорку та Вашингтоні, коли літаки з терористами врізалися у вежі-близнюки та Пентагон.

Тероризм – це діяльність, яка несе особливу небезпеку для суспільства. Суть тероризму полягає у цілеспрямованому та свідомому застосуванні насильницьких актів, організації вибухів та підпалів, викрадення людей із застосуванням тортур, вбивства та захоплення заручників з метою залякування державних структур та звичайного населення для досягнення злочинної мети. Усі терористичні акти супроводжуються насильством або погрозою насильства, спрямованого здебільшого проти цивільного населення. При цьому висуваються конкретні умови з боку терористів. Теракти частіше за все мають політичні мотиви та відбуваються так, щоб привернути якомога більшу увагу суспільства.

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День дідусів та бабусь

11 вересня у США, Канада, Естонія та Філіппіни відзначають День дідусів та бабусь (National Grandparents Day). Тепле родинне свято – чудова нагода подарувати турботу та увагу найріднішим.

В Україні День бабусь та дідусів 28 жовтня, також у четверту неділю липня відзначається Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Такі свята нагадують нам про родинні зв’язки та традиції, про сімейні цінності. Однак, наші бабусій й дідусі мають відчувати, що їхнє свято триває щодня протягом року. Це так легко зробити, просто даруйте їм свою увагу!

Яке сьогодні релігійне свято

У церковному календарі 11 вересня відзначається день пам'яті преподобної Феодори Олександрійської. Церковні легенди розповідають, що Феодора мешкала зі своїм чоловіком у щасливому та гармонійному об'єднанні. Однак одного дня багатий містянин знавав жінку своєю вродою і почав її спокушати. Він навіть спробував спокусити Феодору, підкупивши одну з її служниць, яка сказала їй, що гріх, скоєний уночі, не засуджується. Під впливом цих слів жінка вирішила зрадити свого чоловіка, але згодом відчула глибоке жало за це.

Феодора з такою жорстокістю ворогувала своє власне тіло, що піддавала його різним мукам. Побачивши страждання грішниці, її знайома ігуменя пригадала історію Марії Магдалини, яка омила ноги Христа своїми сльозами. Цей приклад надихнув Феодору на рішучий крок – вона вирішила вступити до монастиря. Вона зробила це таємно від усіх, навіть обравши чоловічий монастир та прикинувшись чоловіком, вважаючи, що так її точно не впізнають.

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Існує легенда, що одного разу ігумен монастиря, де Феодора перебувала, послав її в Олександрію купити хліб. У випадку затримки, він порадив їй залишитися на ніч в сусідньому Єнатському монастирі. У цьому монастирі жила донька ігумена, яка прийшла провідати свого батька. Вона скоїла гріх, забеременіла, а вся провина була приписана Феодорі (вона вважала, що ця жінка – чоловік). Немовля було віддане Феодорі, і її вигнали з монастиря. Феодора вирішила, що це її спосіб виправдатися за гріх, тому вона покорилася цій долі.

Вона оселилася в курені неподалік монастиря. Пастухи, співчуваючи дитині, давали їй трохи молока, а сама жінка жива була на травах. Феодора прожила у вигнанні сім років, а потім ігумен монастиря, де вона раніше жила, прийняв її та її сина. Вона провела кілька років у цьому монастирі, і тільки після її смерті ченці дізналися, що всього цей час разом з ними перебувала жінка.

Що не можна робити в цей день

Не поширюйте плітки, на Феодору гріх вести порожні розмови.

Не можна мити голову, тому що це призведе до невдач.

Заборонено брехати, навіть во благо, тому що обман дуже скоро відкриється.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: все ще літають бджоли, зима буде пізньою;

Озимі добре сходять – врожай буде великим;

Ластівки ще не полетіли у вирій – чекайте на теплу осінь;

Цілий день земля мокра – попереду сезон дощів.

Пам’ятні події 11 вересня

9 рік – битва в Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією;

813 рік – імператор франків Карл I Великий коронував свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем;

1098 рік – лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму;

1185 рік – Ісаак II Ангел, коли один з поліцейських агентів Андроніка захотів його заарештувати, вбив агента, врятувався втечею у церкву святої Софії в Константинополі і тут, під час народного повстання, був проголошений імператором;

1297 рік – у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса «Хоробре Серце» розбивають війська англійського короля Едуарда I;

1390 рік – лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському;

1565 рік – османські війська відступають з Мальти, припинивши Велику облогу Мальти;

1697 рік – битва під Зентою – цісарська армія під проводом принца Євгена Савойського здобуває перемогу над османами;

1709 рік – Герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці;

1714 рік – французькі й іспанські війська окуповують Барселону в ході війни за іспанську спадщину;

1773 рік – Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру;

1777 рік – американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війні;

1789 рік – Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США;

1795 рік – Крцаніська битва (поблизу Тбілісі) між військами грузинського царя Іраклія II (5 тис. чоловік) з 30-тисячною перською армією шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара;

1831 рік – Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм в Плімуті;

1888 рік – на відкритті промислової виставки в Торонто проводять перший у світі запис людського голосу;

1927 рік – землетрус на Південному березі Криму, що призводить до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії;

1943 рік – закінчується героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями;

1943 рік – створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1973 рік – військовий переворот 1973 року в Чилі;

1993 рік – у Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932–1933 рр;

1997 рік – Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік – терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 рік – Національний меморіал і музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 рік – в результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Олеся.