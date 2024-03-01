Синоптики дали прогноз на перший день весни

На Київщині вночі та вранці місцями буде туман

У п’ятницю, 1 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Найвища температура повітря очікується на заході України. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Найвища температура повітря очікується на заході України — в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. Тут повітря прогріється до +15…+19 градусів.

На півдні, а також у центральних і північних районах погнозується від 7 до 12 градусів вище нуля. Однак на сході буде трохи прохолодніше. В Донецькій, Луганській і Харківській областях упродовж дня очікується +6…+9 градусів. А вночі в цій частині України вдарять морози до 4 градусів.

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На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями по області тумани. Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.