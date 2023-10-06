Найвища гора Західної Європи зменшилася на декілька метрів

Нова офіційна висота Монблану становить 4805,59 метра

Висота гори Монблан зменшилася більш ніж на два метри відтоді, як її востаннє вимірювали у 2021 році. Про це пише The Guardian.

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Нова офіційна висота Монблану становить 4 805,59 метра – це на 2,22 метра менше ніж під час попереднього вимірювання, зробленого два роки тому.

Висота гори змінюється залежно від погодних умов. Дослідники припускають, що цього разу зниження висоти вершини може бути повʼязане з меншою кількістю дощів протягом літа. Наступного разу висоту Монблану виміряють через два роки – в 2025.

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Висота гори може коливатися від кількості опадів влітку, зазначив на пресбрифінгу в Шамоні Жан де Гаре, президент геодезичної палати Верхньої Савойї.

«Монблан цілком може бути набагато вищим через два роки», – попередив він.

Зазначимо, що офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,90 метра у 2007 році. У середині вересня 2021 гора Монблан була заввишки 4 807,81 метра Висота найвищої гори Європи скоротилася на метр.

Нагадаємо, 6 липня медики повідомили рятувальникам, що на горі Говерла блискавка влучила у групу туристів. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то виявили там тіла чоловіка та дитини. Ще одну постраждалу врятували інші відпочивальники. У ДСНС уточнили, що через удар блискавки помер 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка. Вони родом з Харківської області.