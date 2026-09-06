Окупант узяв у полон українського бійця, але зрештою здався йому сам

Нині росіянин прагне воювати на боці України у Сибірському батальйоні

Окупант на ім’я Микита взяв у полон українського військового, два тижні прожив із ним у бліндажі та, зрештою, сам здався своєму полоненому і вийшов із ним до позицій українців. Як інформує «Главком», про це росіянин розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

Микита з Володимирської області. Тато його помер, а матір позбавили батьківських прав, бо вона вбила свою подругу та сіла в тюрму. На запитання, як так трапилося, окупант відповів, що вони випивали разом, щось не поділили і його матір просто зарізала товаришку. Сам Микита має кілька судимостей, бо в юності обкрадав магазини. Міг, наприклад, винести з торгового залу цілу корзину елітного алкоголю, а потім його продавав. Десь між тюремними термінами встиг одружитися, у шлюбі народилися двоє дітей. Контракт підписав, бо не хотів вчергове сідати до в’язниці. Окупанта не злякало навіть те, що на війні загинув брат.

Так Микита опинився на позиції під Малою Токмачкою. Його завданням було стежити за небом і доповідати про рух безпілотників та техніки. Через небезпеку виходити назовні їжу йому іноді скидали з повітря, але траплялося, що він залишався без неї кілька днів. Одного дня на його позицію забіг український військовий на ім’я Вадим. Він був босий та без зброї, бо бліндаж «розібрали» російські безпілотники. Вадим думав, що біжить до своїх, а натомість потрапив до Микити.

Росіянин узяв українця в полон. Зв’язувати не став, просто посадив у «лисячу нору» – невеличку яму, викопану в бліндажі. Саме в цій імпровізованій схованці Вадим і перебував наступні два тижні. Тим часом, їжі побратиму окупанти скидали небагато. А Вадим почав розповідати, що українці ставляться до полонених гуманно і харчів є вдосталь. Зрештою, Микита вирішив, що варто здатися у полон українцям. Бо якщо спробувати разом із полоненим виходити до своїх, можуть і вбити. Тож вони написали на картонці позивний і бригаду Вадима і почали рухатися в напрямку позицій ЗСУ. Зрештою, їх помітив український дрон, і окупанта, і Вадима вдалося вивезти.

Таким чином, Микита зберіг життя 34-річному одеситу з позивним Картман із 118 окремої механізованої бригади. Нині росіянин прагне вступити у Сибірський батальйон та воювати на боці України. Щодо нього триває спеціальна перевірка.

Нагадаємо, український військовий із позивним Картман, піхотинець 118 окремої механізованої бригади, провів два тижні у бліндажі разом із російським військовим і зумів переконати його здатися. Увесь цей час бійця вважали зниклим безвісти.

Раніше на Донеччині український військовий Володимир Позитив Александров отримав поранення та потрапив у полон росіян. Згодом він переконав окупантів скласти зброю й ті виявили бажання здатися українським військовим.