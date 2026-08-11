Останки Євгена Коновальця ексгумували у Роттердамі: що буде далі

Прах полковника повернуть до України, а церемонію прощання проведуть у Києві

У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть до України та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Організаційні питання щодо ексгумації вирішували за дорученням президента України Володимира Зеленського. До роботи долучилися Кирило Буданов та команда Офісу президента, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, а також Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті.

Наступним етапом стане повернення праху Євгена Коновальця до України. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Решту деталей мають повідомити додатково.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України раніше ухвалив рішення про перепоховання в Україні засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Його останки вирішили перенести на територію Національного військового меморіального кладовища.

Документ передбачає перепоховання Коновальця як видатного борця за незалежність України XX століття, державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів у 1929-1938 роках.

Кабмін також затвердив план організації перепоховання та доручив центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання необхідних заходів.

До слова, у травні цього року до України вже повернули прах наступника Коновальця на посаді голови ОУН – полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Мельник (Федак). Урочиста церемонія зустрічі відбулася 21 травня у пункті пропуску «Ужгород», а перепоховання пройшло 25 травня після перенесення дати церемонії.

Після загибелі Євгена Коновальця саме Андрій Мельник очолив Провід українських націоналістів. Згодом в організації стався розкол, унаслідок якого радикальніше крило очолив Степан Бандера, похований нині у Німеччині. За словами Богдана Червака, нині також тривають перемовини щодо можливого перепоховання праху Бандери в Україні.