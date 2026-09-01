Українці заборгували понад 32 млрд грн за мікрокредитами

Сума боргу українців перед мікрофінансовими організаціями становить майже третину річних доходів бюджету Києва на 2026 рік

Українці станом заборгували мікрофінансовим організаціям 32,3 млрд грн. Від початку року загальна сума боргу зросла на 4,7 млрд грн, або 17%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендатабот».

Для розуміння масштабу: сума боргу українців перед МФО становить майже третину річних доходів бюджету Києва на 2026 рік. Столиця планує отримати цього року близько 106,4 млрд грн доходів, тоді як борги за мікрокредитами вже перевищили 32 млрд грн.

За перше півріччя українці оформили мікропозик на 37,5 млрд грн. Таким чином, лише за шість місяців обсяг нових позик виявився більшим за весь накопичений борг перед МФО на початок липня. Одночасно зростає і середній розмір позики. Українці стали брати у МФО більші суми, ніж раніше, що позначається і на загальному обсязі заборгованості.

Мікрокредитування залишається одним із найшвидших способів отримати гроші без тривалого оформлення банківського кредиту. Водночас такі позики часто мають високу вартість, а прострочення платежів може призводити до суттєвого збільшення суми боргу.

Зростання заборгованості свідчить про те, що українці дедалі активніше використовують мікропозики для покриття поточних фінансових потреб. За даними Опендатабот, ще на початку 2023 року загальний борг перед МФО становив близько 8 млрд грн.

Варто нагадати, що переказ від батьків, дітей чи інших родичів на банківську картку сам по собі не є причиною для блокування рахунку. Однак незвична сума або регулярні надходження можуть привернути увагу банку, який за потреби попросить підтвердити походження грошей.

«Главком» уже розповідав про випадок, коли тривалі перевірки карткових переказів спричинили невдоволення народної депутатки Ольги Стефанішиної. За її словами, Приватбанк протягом кількох годин перевіряв навіть перекази власних коштів між її рахунками та гроші, які вона надсилала двом неповнолітнім дітям.