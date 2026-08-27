Нові дані Євростату показали, як змінилася кількість українців у країнах ЄС

Євростат оприлюднив дані про українців із дозволами на проживання в ЄС

Найбільше зростання кількості українців зафіксовано у 2021 році

Наприкінці 2025 року в країнах Європейського Союзу проживали 1,65 млн українців із чинними дозволами на проживання. Ця цифра не враховує громадян України, які перебувають у ЄС за програмою тимчасового захисту. Про це пише «Главком» із посиланням на дані Євростату.

Які дозволи мають українці

Статистика охоплює різні типи дозволів на проживання, які країни ЄС видають громадянам держав, що не входять до Євросоюзу. Такі документи дають право легально проживати на території країни.

Зокрема, йдеться про дозволи, пов’язані з:

возз’єднанням сім’ї;

навчанням;

довгостроковою легальною роботою.

Водночас українці, які перебувають у ЄС на підставі тимчасового захисту, до цієї статистики не входять. Цей статус має інший адміністративний характер.

За чотири роки кількість майже не змінилася

За даними Євростату, на кінець 2021 року дозволи на проживання в країнах ЄС мали 1,54 млн громадян України. Таким чином, до кінця 2025 року їхня кількість зросла приблизно на 110 тисяч.

Найбільше зростання показника відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення. На кінець 2020 року такі дозволи мали близько 1,1 млн українців, а вже через рік – 1,54 млн. За 2021 рік кількість зросла приблизно на 435 тисяч осіб.

Статистики щодо кількості українців із такими дозволами за більш ранні роки Євростат не має.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Рада Європейського Союзу затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас ЄС погодив нові вимоги для військовозобов’язаних громадян України, які лише прибуватимуть до країн Євросоюзу та оформлюватимуть цей статус.